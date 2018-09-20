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Настя Каменських вразила шанувальників відвертим образом у новому кліпі

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / Instagram

Українська співачка Настя Каменських вразила шанувальників своїм спокусливим виглядом у новому кліпі, анонс якого опублікувала у своєму Instagram.

Так, на відео видно співачку в розкішній сукні серед зелені з гранатом в руках. Вона томно дивиться в кадр і каже тільки одне слово – "Peligroso", що з італійської означає "небезпека". Мабуть, так і буде називатися новий трек. На особистій сторінці в Instagram Каменських запевнила, що кліп з'явиться вже ввечері.

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Крім презентації нової роботи, артистка вразила шанувальників ще й своїм зовнішнім виглядом в ролику. Навіть по обличчі і запалих щоках видно, що вона дуже схудла, – стверджують вони. Також, в мережі відзначають, що дуже раді такому сюрпризу від Насті і вже не можуть дочекатися повної версії відео.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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