Коли нема тебе: Ivan NAVI випустив атмосферний кліп, у якому перевтілився у пілота

Відомий український співак Ivan NAVI (Іван Сяркевич) потішив шанувальників довгоочікуваною прем'єрою. Артист випустив нову пісню "Коли Тебе Нема", а також представив яскравий кліп на неї. Зацініть!

У кліпі на пісню "Коли Нема Тебе" Ivan NAVI спробував себе в ролі пілота. Співак підкорив небо, але таки повернувся на землю, адже саме там чекала його кохана. Режисером-постановником відео став Володимир Шурубура, а головну жіночу роль зіграла Софія Грицюк.

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"Кожен з нас мріє про небо, але у кожного в мріях воно своє, неповторне. Та всі успіхи і найвищі висоти, які ми досягаємо цінними є лише тоді, коли їх є з ким розділити. Небо дарує нам тисячі можливостей, людей і подій. Саме ми вибираємо те і тих, хто близькі нам по духу. Але для того, щоб зробити крок назустріч майбутньому, – треба відпустити минуле, яке схоже на важкі парашути за нашими спинами – вони стримують, сковують і тягнуть назад. Тож, якщо ви побачили, що доля вам подарувала дорогоцінний діамант – знімайте з себе навіть найважчу ношу минулого. Тоді вибір для вас буде легким, як пір'їнка, а кожен наступний крок – лише вперед. Сміливо йдіть назустріч своєму щастю", – звернувся до шанувальників Ivan.

Дивитись онлайн Ivan NAVI – Коли Нема Тебе:

Текст і слова пісні "Коли Нема Тебе"

у небес є руки

щоб тебе обіймати

у небес є звуки

щоб тебе описати

у небес є я

але ти моя

я так сказав учора

у небес є я

але ми стояли

і дивились вгору

приспів:

коли нема тебе

не треба мені небес

не треба мені небес

коли нема тебе

коли нема тебе

не треба мені небес

не треба мені небес

коли нема тебе

2.

у небес є крила

іноді одягати

у небес є сили

щоби не відпускати

у небес є я

але ти моя

я так сказав учора

у небес є я

але ми стояли

і дивились вгору

приспів:

коли нема тебе

не треба мені небес

не треба мені небес

коли нема тебе

коли нема тебе

не треба мені небес

не треба мені небес

коли нема тебе

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