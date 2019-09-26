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Коли нема тебе: Ivan NAVI випустив атмосферний кліп, у якому перевтілився у пілота

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Прем'єра кліпу Ivan NAVI - фото 1
Прем'єра кліпу Ivan NAVI

Відомий український співак Ivan NAVI (Іван Сяркевич) потішив шанувальників довгоочікуваною прем'єрою. Артист випустив нову пісню "Коли Тебе Нема", а також представив яскравий кліп на неї. Зацініть!

У кліпі на пісню "Коли Нема Тебе" Ivan NAVI спробував себе в ролі пілота. Співак підкорив небо, але таки повернувся на землю, адже саме там чекала його кохана. Режисером-постановником відео став Володимир Шурубура, а головну жіночу роль зіграла Софія Грицюк.

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"Кожен з нас мріє про небо, але у кожного в мріях воно своє, неповторне. Та всі успіхи і найвищі висоти, які ми досягаємо цінними є лише тоді, коли їх є з ким розділити. Небо дарує нам тисячі можливостей, людей і подій. Саме ми вибираємо те і тих, хто близькі нам по духу. Але для того, щоб зробити крок назустріч майбутньому, – треба відпустити минуле, яке схоже на важкі парашути за нашими спинами – вони стримують, сковують і тягнуть назад. Тож, якщо ви побачили, що доля вам подарувала дорогоцінний діамант – знімайте з себе навіть найважчу ношу минулого. Тоді вибір для вас буде легким, як пір'їнка, а кожен наступний крок – лише вперед. Сміливо йдіть назустріч своєму щастю", – звернувся до шанувальників Ivan.

Дивитись онлайн Ivan NAVI – Коли Нема Тебе:

Текст і слова пісні "Коли Нема Тебе"

у небес є руки
щоб тебе обіймати
у небес є звуки
щоб тебе описати

у небес є я
але ти моя
я так сказав учора
у небес є я
але ми стояли
і дивились вгору

приспів:

коли нема тебе
не треба мені небес
не треба мені небес
коли нема тебе

коли нема тебе
не треба мені небес
не треба мені небес
коли нема тебе

2.
у небес є крила
іноді одягати
у небес є сили
щоби не відпускати

у небес є я
але ти моя
я так сказав учора
у небес є я
але ми стояли
і дивились вгору

приспів:

коли нема тебе
не треба мені небес
не треба мені небес
коли нема тебе

коли нема тебе
не треба мені небес
не треба мені небес
коли нема тебе

Коли нема тебе: Ivan NAVI випустив атмосферний кліп, у якому перевтілився у пілота - фото 357563

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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