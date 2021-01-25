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Олена Зеленська зворушливо привітала чоловіка з днем народження

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Олена Зеленська - фото 1
Олена Зеленська / instagram

Дружина президента України Володимира Зеленського привітала його з днем народження теплими словами, який він святкує сьогодні, 25 січня. На своїй сторінці в Instagram перша леді Олена Зеленська поділилася спільним селфі з коханим.

Теплий сімейний знімок був зроблений у яскравий сонячний день. На фото щасливі Олена і Володимир Зеленські позують у повсякденних вбраннях – без офіційних костюмів і нарядів. Під кадром дружина президента України залишила зворушливе привітання.

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"На цьому фото є майже все, що мені потрібно для щастя. Багато сонця, ми разом і ти – щасливий і усміхнений. З днем народження, коханий! Спасибі тобі за кожен день", – привітала з днем народження свого чоловіка перша леді України.

Користувачі мережі приєдналися до поздоровлень. У коментарях вони побажали Володимиру Зеленському міцного здоров'я, щастя і радісних емоцій.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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