Олена Зеленська покрасувалася в Японії у новому розкішному вбранні

Олена Зеленська порадувала мережу новими стильним знімком. На офіційний захід перша леді України вибрала черговий ефектний наряд, в якому постаралася врахувати традиційний японський стиль в одязі.

Так, дружина президента України Володимира Зеленського Олена з'явилася на публіці в елегантній ніжно-жовтій сукні в підлогу прямого крою з незвичайними деталями.

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Доповнили жіночний образ туфлі на невеликому каблуці, напівпрозорі рукавички, розшиті блискітками, а також мініатюрний квадратний клатч – в тон всьому поряд. Волосся Олени в цей раз було зібране в пучок і прикрашене довгою стрічкою. Макіяж же виконаний в золотисто-коричневих відтінках.

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