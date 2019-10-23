Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Шахтар Серіал Великі Вуйки Хелловін

Олена Зеленська покрасувалася в Японії у новому розкішному вбранні

  • 21
Олена та Володимир Зеленські - фото 1
Олена та Володимир Зеленські / instagram

Олена Зеленська порадувала мережу новими стильним знімком. На офіційний захід перша леді України вибрала черговий ефектний наряд, в якому постаралася врахувати традиційний японський стиль в одязі.

Так, дружина президента України Володимира Зеленського Олена з'явилася на публіці в елегантній ніжно-жовтій сукні в підлогу прямого крою з незвичайними деталями.

І ще: Оголена Тіна Кароль знялася в одному халатику

Доповнили жіночний образ туфлі на невеликому каблуці, напівпрозорі рукавички, розшиті блискітками, а також мініатюрний квадратний клатч – в тон всьому поряд. Волосся Олени в цей раз було зібране в пучок і прикрашене довгою стрічкою. Макіяж же виконаний в золотисто-коричневих відтінках.

Читайте також: Жан Беленюк відреагував на пародію Кварталу 95 про своє спання у Раді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута Лана Роудс – найпопулярніша порноактриса премії Pornhub Awards 2019
  • 20 жовтня, 17:50
  • 1967
Найкращі детективні серіали осені 2019, які захоплюють з перших хвилин
  • 13 жовтня, 21:00
  • 5871
Страви з курячого філе на всі випадки життя: смачні рецепти з фото
  • 21 жовтня, 19:21
  • 5020
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз