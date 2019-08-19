Олена Зеленська здивувала строкатим вбранням

У мережі обговорюють образ Першої леді. На нових опублікованих фотографіях дружина президента відображена в оригінальному вбранні.

Після інавгурації Володимира Зеленського до його дружині Олени прикута підвищена увага преси і громадськості. Фотографії Першої леді з'являються не тільки на її офіційній сторінці в Інстаграмі, але і у фан-пабліках, яких у Олени безліч.

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Нові фото Зеленської обговорюють на сторінці teawithpresident (фан-акаунт сімейства Зеленських). Позувала Олена в закритій блузі з воланом строкатого забарвлення і у брюках з металізованої тканини. Відзначимо, що на одному зі знімків Зеленська відображена зі своїм чоловіком, який був одягнений у коричневу водолазку і картатий піджак.

На знімках жінка усміхається і виглядає щасливою. На жаль, з підпису і хештегів неможливо дізнатися, де і за яких обставин були зроблені ці фотографії. Залишилися в секреті і бренди одягу.

Гортайте фотогалерею:

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