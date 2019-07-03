Олена Зеленська вийшла в світ у сукні-вишиванці

Президент України Володимир Зеленський вже встиг провести ряд важливих політичних зустрічей у Торонто і спільно з першою леді вшанував пам'ять жертв Голодомору.

У понеділок, 2 липня, почався триденний візит Володимира Зеленського в Канаду.

І ще: Олена Зеленська показала свою найкращу подругу

Володимир і Олена взяли участь в екскурсії, організованій в рамках проекту Holodomor National Awareness Tour. Президент і перша леді вшанували пам'ять всіх загиблих українців в 1932-1933 роках, поклавши до меморіалу символічні композиції з колосків.

Цього разу образ Олени привернув особливу увагу: дружина Зеленського, яка вважає за краще носити брюки, вперше з'явилася у сукні. Для урочистого заходу Олена і її стилісти підібрали незвичайну вишиванку синього кольору з доволі пишними рукавами, яка підкреслила її жіночні форми. Доповнили образ першої леді чорні босоніжки на невеликих підборах і лаконічне укладання у вигляді зібраного пучка.

Читайте також: Мережу здивувало взуття дружини Зеленського