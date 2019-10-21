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Серіал Великі Вуйки

Олена Зеленська вразила стильним образом в Японії: фото

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Олена Зеленська - фото 1
Олена Зеленська / instagram

Олена Зеленська продовжує виконувати свої обов'язки першої леді. Разом з чоловіком, президентом України Володимиром Зеленським вон прибула з офіційним візитом до Японії, де не перестає захоплювати стильними образами.

Уже на виході з літака Олена показала, що її гардероб для відвідування цієї колоритної країни буде вельми незвичайним і стильним. На першій зустрічі вона з'явилася в жіночому, але водночас стриманому вбранні. Олена вдало поєднала легку довгу спідницю темно-синього відтінку і сірий приталений піджак з квітковою аплікацією.

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Хризантеми – давній символ Японії, так що Олена висловила свою повагу приймаючої сторони.

Як повідомили на офіційній сторінці президента України, робочий візит до Японії відбудеться з 21 по 24 жовтня. Тут Олена і Володимир візьмуть участь в церемонії інтронізації Імператора Японії Нарухіто.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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