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На висоті: Леся Нікітюк показала, як відсвяткувала свій день народження
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Популярна українська теледіва і справжня народна улюблениця Леся Нікітюк відсвяткувала свій 32- день народження. Ведуча вирішила провести цей день яскраво і незвично – на висоті.
Так, на своїй сторінці в Instagram Леся Нікітюк показала ефектний кадр, зроблений на повітряній кулі. Для польоту красуня одягнула смугасту футболку, а теплу кофту зав'язала на поясі. Леді Ле позує на тлі приголомшливого виду з келихом шампанського в руці і виглядає дуже щасливою.
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"Щасливого дня народження мені", – коротко підписала фото Нікітюк.
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