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Бокс Серіал Великі Вуйки

На висоті: Леся Нікітюк показала, як відсвяткувала свій день народження

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Популярна українська теледіва і справжня народна улюблениця Леся Нікітюк відсвяткувала свій 32- день народження. Ведуча вирішила провести цей день яскраво і незвично – на висоті.

Так, на своїй сторінці в Instagram Леся Нікітюк показала ефектний кадр, зроблений на повітряній кулі. Для польоту красуня одягнула смугасту футболку, а теплу кофту зав'язала на поясі. Леді Ле позує на тлі приголомшливого виду з келихом шампанського в руці і виглядає дуже щасливою.

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"Щасливого дня народження мені", – коротко підписала фото Нікітюк.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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