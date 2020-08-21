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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 серпня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / troyitske

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 21 серпня: в Україні виявлено 100 643 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 2 106 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 20 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 500 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 159 185 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 100 643
Одужали 51 078​
Померли 2 207​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (11 328) та у Львівській області (12 793). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 3 478

Волинська область

 4 989

Дніпропетровська область

 1 894

Донецька область

 1 183

Житомирська область

 2 695

Закарпатська область

 6 771

Запорізька область

 1 234

Івано-Франківська область

 7 462

Кіровоградська область

 751

Київ

 11 328

Київська область

 4 805

Львівська область

 12 793

Луганська область

 213

Миколаївська область

 912

Одеська область

 5 578

Полтавська область

 614

Рівненська область

 8 238

Сумська область

 1 124

Тернопільська область

 4 301

Харківська область

 7 033

Херсонська область

 329

Хмельницька область

 1 828

Чернівецька область

 8 505

Черкаська область

 1 219

Чернігівська область

 1 366

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-08-2020:

Захворіли 22 679 299
Одужали 14 541 837
Померли 793 691

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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