Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 серпня

Новини про коронавірус в Україні / troyitske

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 21 серпня: в Україні виявлено 100 643 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 2 106 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 20 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 500 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 159 185 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 100 643 Одужали 51 078​ Померли 2 207​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (11 328) та у Львівській області (12 793). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 3 478 Волинська область 4 989 Дніпропетровська область 1 894 Донецька область 1 183 Житомирська область 2 695 Закарпатська область 6 771 Запорізька область 1 234 Івано-Франківська область 7 462 Кіровоградська область 751 Київ 11 328 Київська область 4 805 Львівська область 12 793 Луганська область 213 Миколаївська область 912 Одеська область 5 578 Полтавська область 614 Рівненська область 8 238 Сумська область 1 124 Тернопільська область 4 301 Харківська область 7 033 Херсонська область 329 Хмельницька область 1 828 Чернівецька область 8 505 Черкаська область 1 219 Чернігівська область 1 366

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-08-2020:

Захворіли 22 679 299 Одужали 14 541 837 Померли 793 691 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020