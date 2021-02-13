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Настя Каменських спантеличила фанатів сукнею з екстремальним декольте

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Каменських - фото 1
Каменських / instagram

Українська співачка Настя Каменських поділилася з фоловерами спокусливим знімком. Співачку порівняли з білим лебедем.

Популярна виконавиця Настя Каменських на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала пікантне фото. На кадрі знаменитість позує в білому силуетному платті з глибоким декольте. Наряд підкреслює струнку фігуру артистки, і виділяє її пишні груди. Ефектний образ зірка доповнила виразним макіяжем і зібраним волоссям.

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Під публікацією Настя написала так: "І нехай ті, кого ми любимо, завжди відчувають нашу любов".

Шанувальники розділилися на два табори: деякі захопилися зовнішнім виглядом Каменських, а інші розкритикували її за надмірну відвертість: "Чудова", "Скромніше треба бути", "Шикарна!", "Ідеальна", "Ну це вже занадто!", "А навіщо оголятися?".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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