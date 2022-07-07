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війна Спростовуємо фейки

Олена Зеленська постала на обкладинці TIME

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Олена Зеленська - фото 1
Олена Зеленська / twitter

Перша леді України з'явилася на обкладинці свіжого випуску журналу TIME. Олена Зеленська постала в строгому образі.

Так, номер TIME за 25 липня вийде з обкладинкою, на якій розмістили фото Олени Зеленської. Знімок першої шпальти опублікували на офіційній сторінці видання у Twitter.

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Як відомо, зняли першу леді у її кабінеті в Офісі президента, а фотографом став Олександр Чекменєв. Він раніше знімав і президента.

Перша леді України Олена Зеленська розповідає про її досвід у воєнний час, а також про її роботу щодо подолання негативного впливу війни на психічне здоров'я, – йдеться в анонсі статті.

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