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Цей український співак опинився у списку найкрасивіших чоловіків світу

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MELOVIN серед сотні найкрасивіших чоловіків світу - фото 1
MELOVIN серед сотні найкрасивіших чоловіків світу

Молодий український виконавець MELOVIN підкорив серця не лише українок, адже потрапив до переліку найкрасивіших чоловіків світу. Вдруге незвичайна зовнішність співака зіграла йому на користь!

22-річний співак Костя Бочаров, більш відомий як MELOVIN, побореться за звання найкрасивішого чоловіка у світі, адже зайняв місце у престижному рейтингу TC Candler. До слова, вже вдруге парубку випадає така нагода, а цьогоріч він є не єдиним українцем у переліку. Компанію йому склав Діма Горновський - хлопець-модель, який живе у Лос-Анджелесі.

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Відзначимо, що кожного року TC Candler складає список найкрасивіших людей, номінантів для якого обирають звичайні користувачі мережі. Тому можна впевнено сказати, що в української зірки доволі широка публіка і закордоном

А побореться MELOVIN з такими знаменитостями: Джаред Лето, Бред Пітт, Кіт Харінгтон, Деніел Редкліфф, Кріс Еванс, Роберт Паттінсон та багато інших.

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Джерело: fakty
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