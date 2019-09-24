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Цей український співак опинився у списку найкрасивіших чоловіків світу
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Молодий український виконавець MELOVIN підкорив серця не лише українок, адже потрапив до переліку найкрасивіших чоловіків світу. Вдруге незвичайна зовнішність співака зіграла йому на користь!
22-річний співак Костя Бочаров, більш відомий як MELOVIN, побореться за звання найкрасивішого чоловіка у світі, адже зайняв місце у престижному рейтингу TC Candler. До слова, вже вдруге парубку випадає така нагода, а цьогоріч він є не єдиним українцем у переліку. Компанію йому склав Діма Горновський - хлопець-модель, який живе у Лос-Анджелесі.
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Відзначимо, що кожного року TC Candler складає список найкрасивіших людей, номінантів для якого обирають звичайні користувачі мережі. Тому можна впевнено сказати, що в української зірки доволі широка публіка і закордоном
А побореться MELOVIN з такими знаменитостями: Джаред Лето, Бред Пітт, Кіт Харінгтон, Деніел Редкліфф, Кріс Еванс, Роберт Паттінсон та багато інших.
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