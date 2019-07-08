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Олена Зеленська красується в Торонто у новому елегантному образі: з'явилися фото

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Олена Зеленська - фото 1
Олена Зеленська / Instagram

Олена Зеленська продовжує радувати підписників у своєму акаунті в Instagram стильними виходами. Перша леді вкотре приємно здивувала мережу ефектним образом.

Так, Олена Зеленська поділилася новими кадрами. Дружина президента України позує у незвичайному вбранні: темно-синьому платті з короткими вільними рукавами, які злегка розкльошені від українського дизайнера Дафни Мей. Образ перша леді доповнила класичними туфлями і великими золотистими сережками-підвісками.

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"Ранок в Канаді почався продуктивно. Зустрічалася з Міністром у справах дітей та жінок Уряду провінції Онтаріо Джил Данлоп і парламентським секретарем Міністра охорони здоров'я Робін Мартін. Під час зустрічі розглянули Стратегію дитячого здоров'я, успішно втілену Урядом Онтаріо, і її основні напрямки, які включають допомогу в освіті батьків під час вагітності і в перші роки після народження дитини; здорове харчування дітей і створення здорових умов для їхнього розвитку", – написала вона на своїй сторінці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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