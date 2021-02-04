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Олена Шоптенко показала гаряче танго з елементами стрип-пластики: відео

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Олена Шоптенко - фото 1
Олена Шоптенко / instagram

Зірка Танців з зірками, відомий український хореограф Олена Шоптенко захопила пристрасним танцем. Дивіться відео!

У себе в Інстаграмі красуня опублікувала захоплююче відео, і поділилася своїм секретом.

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Хореограф показала аргентинське танго з елементами стрип-пластики. Вона танцювала в спокусливій чорній сукні з довгою бахромою і прозорими вставками. Олена Шоптенко розповіла, що особливість, яка зараз допомагає робити приголомшливі танці, з'явилася у неї ще в дитинстві.

"У дитинстві у мене була улюблена гра. Я брала будь-які 2 речі, розбирала їх, брала, як мені здавалося, найкращі їх частини (ну або ті, що відділялися) і компонував між собою. У підсумку, виходила вдосконалена модель, як я вважала, яка може і не може бути застосована, зате вона точно краща", – поділилася хореограф.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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