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Демі Мур прокоментувала свою "невдалу пластику" обличчя

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Демі Мур - фото 1
Демі Мур / instagram

Після звинувачень у невдалій пластиці Демі Мур на своїй сторінці в Instagram показала фото в компанії відомих супермоделей. На ньому видно, що із зовнішністю жінки все в порядку.

Свій вигляд на показі будинку моди Fendi вона пояснила невдалим макіяжем.

І ще: Демі Мур шокувала змінами у зовнішності через невдалу пластику: фото

Демі Мур прокоментувала свою 'невдалу пластику' обличчя - фото 446028

Як стало відомо, тоді макіяж зірці зробили професійні візажисти. Вони за допомогою косметики ефектно підкреслили вилиці красуні. Так, Мур продемонструвала новий знімок, який був зроблений відразу після показу. Шанувальники можуть побачити, що жінка не вдавалася до послуг пластичних хірургів.

Компанію знаменитості склали супермоделі Крісті Тарлінгтон, Кейт Мосс, а також креативний директор Fendi Кім Джонс.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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