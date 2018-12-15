Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019

Олена Шоптенко опублікувала миле фото з сином

  • 24
Олена Шоптенко - фото 1
Олена Шоптенко / Instagram

Популярний український хореограф Олена Шоптенко знову порадувала шанувальників фотографією зі своїм сином. Вона опублікувала милий знімок на своїй сторінці в Instagram.

На фото видно, як Олена тримає сина Олексія на колінах і перед ним розкрита дитяча книга.

І ще: Катерина Кухар показала, в якій сукні зустріне Новий рік 2019

"АА ще не вміє читати у звичному сенсі цього слова. Його читання поки обмежується зім'ятими сторінками і пробою їх на зуб. І поки книжки для дорослих йому хіба що в прямому сенсі по зубах, ми із задоволенням розглядаємо ілюстрації в книжках для дітей і намагаємося їх не з'їсти", – підписала публікацію Оленя.

Новим знімком вона розчулила своїх шанувальників, які засипали фото коментарями.

Читайте також: Лесю Нікітюк запідозрили у таємних заручинах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Подарунки на Новий рік 2019 чоловікам – ТОП ідей, що подарувати хлопцю
  • 12 грудня, 12:15
  • 911
Подарунки на Новий рік 2019 дівчині: найкращі ідеї, що подарувати коханій
  • 13 грудня, 12:15
  • 669
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 900036
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз