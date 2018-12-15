Олена Шоптенко опублікувала миле фото з сином

Популярний український хореограф Олена Шоптенко знову порадувала шанувальників фотографією зі своїм сином. Вона опублікувала милий знімок на своїй сторінці в Instagram.

На фото видно, як Олена тримає сина Олексія на колінах і перед ним розкрита дитяча книга.

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"АА ще не вміє читати у звичному сенсі цього слова. Його читання поки обмежується зім'ятими сторінками і пробою їх на зуб. І поки книжки для дорослих йому хіба що в прямому сенсі по зубах, ми із задоволенням розглядаємо ілюстрації в книжках для дітей і намагаємося їх не з'їсти", – підписала публікацію Оленя.

Новим знімком вона розчулила своїх шанувальників, які засипали фото коментарями.

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