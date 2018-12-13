Катерина Кухар показала, в якій сукні зустріне Новий рік 2019

Українська прима-балерина Катерина Кухар розказала, який наряд краще вибрати для зустрічі Нового 2019 року.

На своїй сторінці в Instagram Катерина Кухар опублікувала фото у новорічному антуражі і розповіла, що може принести удачу в прийдешньому році.

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"Новий 2019 рік не за горами. Рік, який пройде під знаком жовтої земляної свині. І за легендою, саме тим, хто догодить цій тварині в новорічну ніч, всі 365 днів буде супроводжувати фінансова удача", – написала під фото Катерина.

Також вона поділилася модними порадами з тим, хто ще не знає, яку сукню вибрати на вечірку. Балерина порадила придивитися до природних відтінків, які відповідають символу року. "Заради такого випадку, вирішила зірвати джекпот і вибрати жовто-зелену сукню", – привідкрила завісу таємниці Катерина.

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