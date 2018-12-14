Лесю Нікітюк запідозрили у таємних заручинах

Ведуча проектів Хто зверху? і Хто проти блондинок? Леся Нікітюк після відпочинку в ОАЕ вирушила до Туреччини, де на одному з фото засвітила обручку на пальці.

Леся Нікітюк обрала для оздоровлення п'ятизіркову лікарню в Стамбулі. Про це учасниця Танців з зірками розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Телезірка також опублікувала фото з клініки. "Після потужного робочого режиму я вирішила пройти повне і швидке обстеження організму в одній з найкращих клінік світу. За три години (це вже зі сніданком) ми пройшли все, починаючи з аналізу крові (на все) закінчуючи нереально крутими косметологічними процедурами! В кінці висновок терапевта і розшифровка стану організму! Я в шоці! Який високий рівень, технології і професіоналізм лікарів!" – написала Леся.

Однак, увагу шанувальників привернула не розповідь Лесі про чудову медицину у Туреччині, а виблискуюче колечко на безіменному пальці зірки: фоловери відразу ж припустили, що ведуча заручена.

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