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Коронавірус Карантин 1 вересня

Олена Кравець розповіла про свій стан здоров'я під час коронавірусу

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Олена Кравець / instagram

Актриса студії Квартал 95 Олена Кравець дізналася про інфікування на коронавірус кілька днів тому. Через деякий час артистка вийшла на зв'язок з шанувальниками, щоб розповісти про свій стан і перебіг хвороби.

У Instagram знаменитості з'явився пост, в якому вона дякує своїм фанам за слова підтримки. Олена Кравець зізналася, що захворювання протікає в легкій формі і що вона вже йде на поправку.

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"Мені набагато краще! Спасибі всім вам за підтримку, друзі! Я отримала стільки побажань від вас! Вже відчуваю себе добре, майже видужала, була легка форма захворювання, слава Богу", – написала Кравець. Попри те, що актрисі вже краще, з дому вона не виходить. "Зовсім скоро закінчиться мій двотижневий карантин, сподіваюся, і ми побачимося нарешті. Ви тільки бережіть себе, добре?", – додала артистка.

Примітно, що Олена Кравець не перша у Кварталі 95, хто заразився на Covid-19. Нещодавно про свою хворобу розповів і актор Олександр Пікалов. За словами "кварталівця", деякий час йому довелося бути під наглядом лікарів, а відчував він себе так, "ніби його збила машина".

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Олена Кравець

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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