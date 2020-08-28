Олена Кравець розповіла про свій стан здоров'я під час коронавірусу

Актриса студії Квартал 95 Олена Кравець дізналася про інфікування на коронавірус кілька днів тому. Через деякий час артистка вийшла на зв'язок з шанувальниками, щоб розповісти про свій стан і перебіг хвороби.

У Instagram знаменитості з'явився пост, в якому вона дякує своїм фанам за слова підтримки. Олена Кравець зізналася, що захворювання протікає в легкій формі і що вона вже йде на поправку.

І ще: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

"Мені набагато краще! Спасибі всім вам за підтримку, друзі! Я отримала стільки побажань від вас! Вже відчуваю себе добре, майже видужала, була легка форма захворювання, слава Богу", – написала Кравець. Попри те, що актрисі вже краще, з дому вона не виходить. "Зовсім скоро закінчиться мій двотижневий карантин, сподіваюся, і ми побачимося нарешті. Ви тільки бережіть себе, добре?", – додала артистка.

Примітно, що Олена Кравець не перша у Кварталі 95, хто заразився на Covid-19. Нещодавно про свою хворобу розповів і актор Олександр Пікалов. За словами "кварталівця", деякий час йому довелося бути під наглядом лікарів, а відчував він себе так, "ніби його збила машина".

Олена Кравець

Це цікаво: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 серпня