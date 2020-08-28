Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 серпня

Новини про коронавірус в Україні / Facebook

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 28 серпня: в Україні виявлено 114 497​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 2 438 нових випадків COVID-19. Всього з початку 2020 року проведено 1 425 251 тестування методом ПЛР.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 114 497 Одужали 55 083 Померли 2 451

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (12 719) та у Львівській області (13 978). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 3 800 Волинська область 5 320 Дніпропетровська область 2 162 Донецька область 1 318 Житомирська область 3 063 Закарпатська область 7 302 Запорізька область 1 487 Івано-Франківська область 8 661 Кіровоградська область 790 Київ 12 719 Київська область 5 397 Львівська область 13 978 Луганська область 274 Миколаївська область 1 077 Одеська область 6 751 Полтавська область 705 Рівненська область 8 921 Сумська область 1 361 Тернопільська область 5 478 Харківська область 8 444 Херсонська область 374 Хмельницька область 2 194 Чернівецька область 9 855 Черкаська область 1 390 Чернігівська область 1 676

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-08-2020:

Захворіли 24 454 178 Одужали 15 996 591 Померли 831 616 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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