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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 серпня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / Facebook

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 28 серпня: в Україні виявлено 114 497​ випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 2 438 нових випадків COVID-19. Всього з початку 2020 року проведено 1 425 251 тестування методом ПЛР.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 114 497
Одужали 55 083
Померли 2 451

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (12 719) та у Львівській області (13 978). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 3 800

Волинська область

 5 320

Дніпропетровська область

 2 162

Донецька область

 1 318

Житомирська область

 3 063

Закарпатська область

 7 302

Запорізька область

 1 487

Івано-Франківська область

 8 661

Кіровоградська область

 790

Київ

 12 719

Київська область

 5 397

Львівська область

 13 978

Луганська область

 274

Миколаївська область

 1 077

Одеська область

 6 751

Полтавська область

 705

Рівненська область

 8 921

Сумська область

 1 361

Тернопільська область

 5 478

Харківська область

 8 444

Херсонська область

 374

Хмельницька область

 2 194

Чернівецька область

 9 855

Черкаська область

 1 390

Чернігівська область

 1 676

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-08-2020:

Захворіли 24 454 178
Одужали 15 996 591
Померли 831 616

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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