Олена Кравець приготувала для сина оригінальний подарунок: фото

Відома актриса та комік Олена Кравець похвалилася подарунком для сина на своїй сторінці у Insrsgram.

Після тривалої перерви Олена Кравець порадувала шанувальників новою фотографією. Знімок був зроблений у Барселоні в фірмовому магазині однойменного футбольного клубу.

І ще: "У моєму серці": Світоліна відзначилася патріотичними думками

На фото Олена демонструє свою покупку – іменну футбольну форму для свого сина Івана. "Форма є. Справа за малим. Малий – Ivan Kravets. А раптом?" – підписала знімок Кравець.

Читайте також: Тіна Кароль повністю оголилася у своєму новому кліпі