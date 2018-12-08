Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Х-фактор Новий рік 2019

Олена Кравець приготувала для сина оригінальний подарунок: фото

  • 52
Олена Кравець - фото 1
Олена Кравець / Instagram

Відома актриса та комік Олена Кравець похвалилася подарунком для сина на своїй сторінці у Insrsgram.

Після тривалої перерви Олена Кравець порадувала шанувальників новою фотографією. Знімок був зроблений у Барселоні в фірмовому магазині однойменного футбольного клубу.

І ще: "У моєму серці": Світоліна відзначилася патріотичними думками

На фото Олена демонструє свою покупку – іменну футбольну форму для свого сина Івана. "Форма є. Справа за малим. Малий – Ivan Kravets. А раптом?" – підписала знімок Кравець.

Читайте також: Тіна Кароль повністю оголилася у своєму новому кліпі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 30 листопада, 21:05
  • 1777
Як прикрашали ялинки 20 років тому: ностальгійні фото
  • 06 грудня, 16:21
  • 650
Колір Нового 2019 року, який буде модний в рік Свині
  • 03 грудня, 14:30
  • 3121
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз