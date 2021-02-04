Олена Кравець показала, як виглядала на своєму весіллі

Відома українська актриса Олена Кравець вже майже 19 років щаслива в шлюбі зі своїм чоловіком Сергієм, з яким вони виховують трьох дітей.

Історія кохання Олени і Сергія почалася задовго до всеукраїнської популярності.

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Майбутнє подружжя познайомилося в студентські роки, коли вони разом виступали в складі команди КВН "95 квартал". Пізніше вона перетворилася на театр-студію і прославила нинішнього президента країни Володимира Зеленського, гумориста Євгена Кошового, саму Олену, а також багатьох інших. До пишного весілля у вересні 2002-го закохані кілька років зустрічалися. В одному зі своїх інтерв'ю зірка розповіла, що одружитися і влаштувати банкет вони вирішили після того, як дізналися про її вагітність, поки животик ще був не такий помітний:

"Запросили 120 гостей, причому на власні гроші, ми тоді вже заробляли дещо на гастролях, на життя вистачало. На весілля витратили дві тисячі доларів: серйозна сума на ті часи", – поділилася Кравець подробицями особистого життя.

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