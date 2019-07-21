Олена Кравець показала, як працює у Кварталі 95

Актриса Олена Кравець опублікувала у своєму Instagram новий знімок, на якому зображений весь колектив артистів 95 Кварталу, серед яких і Євген Кошовий.

Зірка студії Квартал 95 і засновниця Жіночого Кварталу Олена Кравець частенько тішить шанувальників новими фото в Instagram.

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На цьому фото, очікувано, не можна побачити Володимира Зеленського, адже він щосили взявся за нові обов'язки.

"Це був фантастичний @kvartal.fest. 21 концерт, 19 міст, тисячі кілометрів і десятки тисяч глядачів. І це була команда суперпрофесіоналів і людей з великим серцем на місцях і в усіх службах, завдяки яким кожен день бабака був не в тягар! Адміністратори, менеджери, співробітники і просто надлюди з @kvartalconcert і @gb_event_by_kvartal_95, що забезпечують не тільки комфортні робочі умови, а й майже материнську турботу...", – написала Кравець.

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