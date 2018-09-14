Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Олена Кравець показала своїх діточок: миле фото

  • 24
Ці троє зробили справжній фурор у мережі - фото 1
Ці троє зробили справжній фурор у мережі / instagram

Зірка "Кварталу 95" Олена Кравець розчулила фанатів знімком свого чоловіка з дітьми.

41-річна українська актриса студії "Квартал 95" не любить виносити своє особисте життя на публіку, проте іноді все ж ділиться зі своїми фоловерами милими фото близнюків.

І ще: Подруга випадково розсекретила ім'я сина Тарабарової

Але цього разу до звичного знімку "малюків зі спини" додався ще й їх широкоплечий татко Сергій Кравець, котрий вирішив підтримати ідею дітей і подивитися у вікно.

Ці троє зробили справжній фурор серед шанувальників селебріті і зібрали купу компліментів і сердечок під фотографією. До речі, сама Олена смішно додала під знімком: "А можна ніяк не підписувати?".

Читайте також: Донька Мадонни дебютувала на Тижні моди

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
П'ять причин, чому не можна пропустити Comic Con Ukraine
  • 12:35, 13 вересня
  • 159
Капітан Марвел: все про персонажа та фільм
  • 18:00, 10 вересня
  • 442
Баффі – переможниця вампірів: як змінилися актори серіалу
  • 15:16, 12 вересня
  • 1549
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура