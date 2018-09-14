Олена Кравець показала своїх діточок: миле фото

Зірка "Кварталу 95" Олена Кравець розчулила фанатів знімком свого чоловіка з дітьми.

41-річна українська актриса студії "Квартал 95" не любить виносити своє особисте життя на публіку, проте іноді все ж ділиться зі своїми фоловерами милими фото близнюків.

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Але цього разу до звичного знімку "малюків зі спини" додався ще й їх широкоплечий татко Сергій Кравець, котрий вирішив підтримати ідею дітей і подивитися у вікно.

Ці троє зробили справжній фурор серед шанувальників селебріті і зібрали купу компліментів і сердечок під фотографією. До речі, сама Олена смішно додала під знімком: "А можна ніяк не підписувати?".

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