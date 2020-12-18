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Олексій Тригубенко – фіналіст шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото
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Проєкт Холостячка 2020 дійшов до логічного кінця. Уже у п'ятницю, 18 грудня, ми дізналися ім'я переможця реаліті. Кому ж Ксенія Мішина сказала заповітне "так"? У фіналі шоу залишилися Саша та Олексій, і саме вони боролися за серце красуні. До вашої уваги біографія та особисті фото Олексія.
Олексій Тригубенко – біографія учасника Холостячка 2020
- Вік: 32 роки
- Знак зодіаку: Скорпіон
- Місто: Київ
- Робота: 3,5 роки тому разом з другом заснував власну компанію, яка здає водіям таксі авто в оренду. Спочатку в Олексія було всього 2 машини, а зараз у його автопарку їх уже 140. Незабаром Олексій планує збільшити кількість авто до 1000 і відкрити філії компанії в інших містах України.
- Захоплення: Спорт. Крім тренажерного залу, любить активні види спорту і цікаві побачення.
- Інстаграм: aleksey_trygubenko
- Фейсбук: Алексей Тригубенко
Виріс у звичайній робітничій сім'ї. Вважає, що домігся всього завдяки тому, що мав ідеальний приклад для наслідування – батька. Зараз шукає лише серйозних стосунків. Таких, які неодмінно приведуть до створення сім'ї та дітей
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Претендент на серце Ксенії Мішиної виріс у звичайній родині. Олексій згадує, що саме батько допоміг йому реалізуватися в житті. Ба більше, тато став для нього справжнім ідеалом чоловіка та прикладом для наслідування. У дитинстві батько Олексія Тригубенка частенько брав сина із собою на завод. Хлопчик зачарованими очима дивився, як тато дає завдання, керує та наводить лад на виробництві. І саме тоді в Льоші з'явилася чітка мрія: стати таким, як його батько.
Його бажання стало реальністю. Зараз Олексій – успішний бізнесмен у сфері таксі. Разом із другом вони створили компанію, яка надає автомобілі в оренду таксистам. В арсеналі Льоші – 140 машин, і він планує розширити бізнес до 1000 авто та відкрити філіали по Україні.
Власна справа дає можливість Олексію Тригубенку не економити на собі та своїх бажаннях. Хоча згадує: раніше йому доводилося вибирати, на що варто витрачати заробітну плату. Зараз же чоловік навіть не дивиться на ціни в ресторанах чи магазинах.
У чоловіка був досвід серйозних стосунків. Сім років він жив разом із дівчиною. Однак їм довелося розлучитися, оскільки екскохана не підтримувала Олексія в його починаннях і не вірила в нього. Він зрозумів, що подібні стосунки приречені на нещастя.
Шлях Олексія на проєкті
Зараз Олексій Тригубенко зосереджений виключно на серйозних стосунках. На тих, які приведуть його до створення справжньої сім'ї та дітей. До речі, герой – поціновувач "класичної жіночої поведінки". Капризи, істерики, маніпуляції найбільше подобаються йому в жінках. Цікаво, чи вдалося чоловікові саме цим зачарувати Холостячку Ксенію Мішину?
Олексій у шоу відкрився не відразу. Спочатку Льоша був дуже тихий та обережний, соромився Ксенії та мав всі шанси на те, щоб покинути шоу у перших випусках. Проте з кожним побачення він розкривався, як справжній чоловік. Для Ксенії він готовий на усе: дорогі подарунки, екстремальні побачення, романтичні вчинки, знайомство з усією сім'єю тощо. Олексій готовий будувати сім'ю, виховувати сина Ксюші Платона та їх спільних майбутніх дітей.
Фото Льоші та Ксюші
Найкращі фото Льоші з Instagram
Джерело всіх фото: https://www.instagram.com/aleksey_trygubenko/
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