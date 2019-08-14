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Олександр Хацкевич звільнений з посади тренера Динамо
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Після невдалого виступу в Лізі Чемпіонів футбольний клуб "Динамо" (Київ) припинив співпрацю із головним тренером Олександром Хацкевичем. Нового наставника "біло-сині" отримають уже незабаром.
У "Динамо" зазначили, що разом із Олександром Хацкевичем звільнений увесь тренерський штаб першої команди. "Ми щиро дякуємо тренеру та його помічникам за проведену за понад два роки роботу і бажаємо успіхів у подальшій діяльності", – йдеться у повідомленні керівництва клубу. Про те, хто працюватиме з командою далі, буде оголошено пізніше.
Нагадаємо, що білоруський фахівець став 39-м наставником в історії "Динамо". За час своєї робити з київським клубом Олександр Хацкевич зробив ставку на молодь, однак цього не вистачило для вагомих досягнень у Єврокубках. Стати чемпіонами Української Прем'єр-Ліги "біло-сині" теж не зуміли, проте виграли Суперкубок України 2018 і 2019.
Попри те, що в червні 2019 клуб підписав із 45-річним тренером новий контракт на два роки, розмови про відставку Хацкевича велися вже кілька місяців. Останньою краплею, схоже, став виліт "Динамо" з Ліги Чемпіонів після двоматчевого протистояння з "Брюгге". Це стало третьою поспіль поразкою киян у кваліфікації ЛЧ. Тепер команда спробує свої сили в груповому етапі Ліги Європи, однак уже з новим наставником.
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