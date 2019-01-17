Олександру Усику – 32! Наскільки добре ви знаєте біографію чемпіона

Перевірте, чи добре ви знаєте біографію та факти з життя українського боксера Олександра Усика.

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик сьогодні, 17 січня, святкує свій день народження. Пройдіть цікавий тест та дізнайтеся: чи ви – справжній фанат українського боксу, чи вам ще треба трошки підтягнути свої знання.

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