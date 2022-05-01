Олександр Зінченко зіграв за Манчестер Сіті в бутсах з патріотичним написом

Олександр Зінченко – один з тих футболістів, який найактивніше виступає проти війни та засуджує воєнну агресію Росії. А підтримку українського народу у цій боротьбі за незалежність та свободу можна угледіти ледь не у кожному жесті спортсмена.

Так, на цей раз український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко зіграв у матчі 35-го туру чемпіонату Англії проти Лідса у спеціальних бутсах. Знімок зявився на сторінці FootballHub у Twitter.

І ще: Футболісти "Шахтаря" вийшли у футболках з фото 3-місячної дівчинки, яка загинула в Одесі

З фото видно, що на взутті нашого футболіста була вставку з прапором України, а під ним – патріотичний напис англійською "Glory to Ukraine" ("Слава Україні").

Примітно, що матч Зінченко розпочав на лаві запасних, а на поле він вийшов на 60-й хвилині поєдинку, замінивши Натана Аке.

Glory to Ukraine!

Олександр Зінченко зіграв проти Лідса у нових бутсах з українським прапором pic.twitter.com/eIqCKaWVWs — FootballHub (@FootballHub_Ua) May 1, 2022

Дивіться також: Зінченко зробив результативну передачу в чемпіонаті Англії: відео пасу