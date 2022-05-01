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війна

Олександр Зінченко зіграв за Манчестер Сіті в бутсах з патріотичним написом

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Олександр Зінченко - фото 1
Олександр Зінченко / instagram

Олександр Зінченко – один з тих футболістів, який найактивніше виступає проти війни та засуджує воєнну агресію Росії. А підтримку українського народу у цій боротьбі за незалежність та свободу можна угледіти ледь не у кожному жесті спортсмена.

Так, на цей раз український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко зіграв у матчі 35-го туру чемпіонату Англії проти Лідса у спеціальних бутсах. Знімок зявився на сторінці FootballHub у Twitter.

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З фото видно, що на взутті нашого футболіста була вставку з прапором України, а під ним – патріотичний напис англійською "Glory to Ukraine" ("Слава Україні").

Примітно, що матч Зінченко розпочав на лаві запасних, а на поле він вийшов на 60-й хвилині поєдинку, замінивши Натана Аке.

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