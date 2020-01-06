Найкращий боксер року похизувався яхтою за 60 мільйонів, яку назвали в честь нього

Мексиканський спортсмен Сауль Альварес, який був визнаний найкращим боксером 2019 року, проводить відпустку на яхті з назвою "Канело". Відео з райського куточка Сауль опублікував в Instagram

Мексиканський боксер Сауль Альварес похизувався шикарною яхтою за 60 мільйонів доларів. Мексиканець опублікував в Instagram коротке відео з відпочинку на судні з назвою "Канело" – таке ж прізвисько носить сам спортсмен. Свою відпустку Сауль проводить на кришталево чистому узбережжі Багамських островів.

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Альварес визнаний найкращим боксером 2019 року за версіями різних видань. Спортсмен на професійному рингу здобув 53 перемоги (36 – нокаутом), два бої звів внічию і зазнав однієї поразки від Флойда Мейвезера. Він посідає перше місце в рейтингу боксерів на сайті boxrec.com незалежно від вагових категоріях.

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