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Олександр Усик назвав ім'я найкращого супертяжа у світі

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Усик назвав найкращого боксера у суперважкій вазі - фото 1
Усик назвав найкращого боксера у суперважкій вазі / instagram.com/usykaa

Український боксер Олександр Усик розповів, кого вважає найкращим бійцем у надважкій вазі. Ним виявився доволі курйозний англійський боксер.

32-річний український боксер Олександр Усик планує перехід у надважку вагу, однак вже встиг назвати найкращого супертяжа. На думку Усика, ним є колишній абсолютний чемпіон Тайсон Ф'юрі.

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Хто найкращий прямо зараз? Я вважаю, це Тайсон Ф'юрі. Це моя думка. Мені до вподоби, як він веде бій, як боксує. Ф'юрі буде найбільшим випробуванням у суперважкій вазі, – відзначив він.

Додамо, що через травму дебют українця у нові ваговій категорії довелось перенести. За попередньою інформацією, вже у жовтні Усик вийде на ринг з важковаговиком Карлосом Такамом у Чикаго.

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Джерело: isport
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