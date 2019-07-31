Олександр Усик назвав ім'я найкращого супертяжа у світі

Український боксер Олександр Усик розповів, кого вважає найкращим бійцем у надважкій вазі. Ним виявився доволі курйозний англійський боксер.

32-річний український боксер Олександр Усик планує перехід у надважку вагу, однак вже встиг назвати найкращого супертяжа. На думку Усика, ним є колишній абсолютний чемпіон Тайсон Ф'юрі.

І ще: Усик станцював за кермом позашляховика: веселе відео

Хто найкращий прямо зараз? Я вважаю, це Тайсон Ф'юрі. Це моя думка. Мені до вподоби, як він веде бій, як боксує. Ф'юрі буде найбільшим випробуванням у суперважкій вазі, – відзначив він.

Додамо, що через травму дебют українця у нові ваговій категорії довелось перенести. За попередньою інформацією, вже у жовтні Усик вийде на ринг з важковаговиком Карлосом Такамом у Чикаго.

Читайте також: Футбокс: Усик і Ломаченко вигадали новий вид спорту