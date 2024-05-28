Олександр Усик хоче зберегти титул абсолютного чемпіона до реваншу з Тайсоном Ф'юрі

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик звернувся до IBF з проханням про збереження пояса у реванші з Тайсоном Ф’юрі. Нагадаємо, що новий поєдинок запланували одразу після поразки британця.

Українець таким чином хоче зберегти титул організації на реванш із Тайсоном Ф'юрі, що дозволить суперникам знову побитися за всі пояси дивізіону. Цю інформацію BoxingScene підтвердив президент IBF Деріл Піплз.

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Спочатку планувалося, що після перемоги над Ф'юрі, Олександра Усика позбавлять титулу абсолютного чемпіона, а пояс IBF виставлять на кон поєдинку Філіпа Хрговича, який давно є обов'язковим претендентом на титул, і Даніеля Дюбуа.

Тепер український боксер просить про виключення, що дозволено правилами. Очікується, що вплинути на те, щоб Хргович не наполягав на чемпіонському статусі свого бою із Дюбуа, можуть організатори із Саудівської Аравії.

Ми чекаємо на рішення. Я думаю, зараз це важливо для Тайсона, а не Олександра. У той же час, не думаю, що буде справедливо для них обох, якщо реванш буде лише за три пояси. І уявіть собі, якщо Ф'юрі переможе – він не буде абсолютним, тому він упустить шанс, – прокоментував менеджер Усика Егіс Клімас.

Відомо, що Ф'юрі активував пункт про негайний реванш з українцем. Букмекери вже почали приймати ставки на поєдинок.

Олександр Усик

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