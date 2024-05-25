Колишня депутатка Ворзеля Алевтина Ковальчук підкорила гору Еверест

Мешканка Ворзеля, колишня депутатка Бучанської районної ради Алевтина Ковальчук, днями підкорила Еверест. Неймовірні фото вона опублікувала у соцмережах.

Про це повідомляє РАДІО МАКСИМУМ із посиланням на пресслужбу Бучанської міськради.

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Її захоплення альпінізмом не є несподіванкою, адже минулого року Алевтина Ковальчук підкорила найвищий вулкан світу Охос-дель-Саладо у чилійській пустелі Атакама.

Коли ти знайдеш те, що полюбиш по-справжньому, то сам здивуєшся, скільки ти зможеш! Мій Еверест 2024! Я впоралась! Дякую, що мали віру у мене!, – зазначила на своїй сторінці Алевтина Ковальчук.

30 серпня 2023 року Алевтина Ковальчук достроково склала повноваження депутатки і нині активно займається волонтерською діяльністю. У перервах жінка захоплюється альпінізмом.

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