Луческу з рушником, а Суркіс з цигаркою: реакція мережі на перемогу Динамо в Суперкубку

Київське Динамо перемогло донецький Шахтар у матчі за Суперкубок України з рахунком 3:1. Інтриги поєдинку додало те, що багаторічний наставник "гірників" Мірча Луческу вперше протистояв своєму ексклубу. Реакція мережі на тріумф його нових підопічних – у нашому огляді.

Початок матчу за Суперкубок повністю контролював саме Шахтар, тому мало хто передбачав, що Динамо зможе змінити хід гри. А проте, саме "біло-сині" першими "розмочили" рахунок: на 20-й хвилині Де Пена головою влучно замкнув навіс Сидорчука. Через лічені хвилини кияни подвоїли свою перевагу: Родрігес у контратаці перекинув Пятова, що задалеко вийшов із воріт.

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Шахтар відіграв один м'яч ще до перерви: на 37-й хвилині Мораєс відгукнувся на флангову передачу Тете на ближню стійку. Усі крапки над "і" розставив Соль, забивши під завісу матчу третій гол у ворота "гірників". Матч завершився з рахунком 1:3 на користь Динамо.

Огляд матчу Шахтар – Динамо:

Після суперкубкового матчу чимало експертів та вболівальників визнали, що Мірча Луческу, попри все, – таки професіонал та знавець своєї справи. "В українському футболі починається усе найцікавіше", – зазначає ексведучий спортивних новин Євген Зінченко.

Динамо із заслуженою перемогою та першим трофеєм за Луческу у нашому футболі починається усе найцікавіше — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) August 25, 2020

Динамо с победой. Рука Луческу уже видна. Эта победа Динамо в первую очередь психологическая победа и заряд на сезон. Эффективность и тактика. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) August 25, 2020

А вигляд тренера Динамо, що накрився рушником від дощу, став новим мемом:

Журналіст Сергій Тищенко натомість наголошує, що, хоча Суперкубок не має великого значення, у цьому сезоні він навпаки дуже принциповий, адже Шахтар прагнув поставити Луческу на місце, показавши власну перевагу. На думку експерта, "гірники" мали всі шанси це зробити, але не змогли, передусім, через фізичну втому гравців, які виклались у Лізі Європи.

До того ж у понеділок, 24 серпня, ексгравець "гірників" Олександр Зінченко святкував весілля. "Принаймні троє футболістів там засвітилися – кум Матвієнко, Кривцов та Степаненко. Всі бачили, як ця трійка зіграла вчора.. Виходить так, що і на весіллі не погуляли, і до футболу не були готові. Було б дивно, якби вони за день чи навіть менше були готові", – поділився роздумами Тищенко.

Під час режисери трансляції неодноразово показували президента Динамо Ігоря Суркіса, і щоразу той курив, що не могли не помітити уважні глядачі. У мережі припускають, що Суркіс саме намагається "захантити" Мессі, який надумав покинути Барселону. Погодьтеся, що гравець такого класу точно б не завадив київському клубу ;)

Другий факс Мессі відправив у офіс Динамо, але факс там традиційно не працює pic.twitter.com/NpJyxpDzC8 — Vitalii Zverov (@VitalyZverov) August 25, 2020

Та не всі вважають перемогу Динамо заслугою Луческу. "Суперкубок може виграти хто завгодно. Навіть Хацкевич двічі вигравав", – нагадує Ігор Бойко.

Крім вдалих дій в обороні, на боці київського клубу був і фарт:

А хто, на вашу думку, виграє Чемпіонат України – Динамо чи Шахтар?

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