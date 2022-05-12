Хто потрапить до фіналу після другого півфіналу Євробачення 2022: прогнози букмекерів

Уже сьогодні, 12 травня, у Турині відбудеться другий півфінал цьогорічного Євробачення. Хто серед учасників має усі шанси потрапити до фіналу міжнародного конкурсу за версією букмекерів, читайте далі у нашому матеріалі.

Так, нині на фанатів Євробачення чекають виступи представників ще 18 країн світу. Глядачі обиратимуть свої фаворитів, яких відправлять просто у фінал конкурсу, що запланований на 14 травня (субота).

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А тим часом букмекери представили 10 учасників другого півфіналу, які, найімовірніше матимуть змогу поборотися за заповітну статуетку. Прогноз оснований на аналізі глядацьких симпатій.

ТОП 10 фаворитів другого півфіналу Євробачення 2022

Швеція Польща Австралія Сербія Фінляндія Бельгія Естонія Чехія Кіпр Сан-Маріно.

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