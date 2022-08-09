Олександр Педан розповів, чому його не взяли на службу в ЗСУ

Відомий український ведучий Олександр Педан розповів, що на початку повномасштабної війни хотів приєднатись до лав ЗСУ. Однак у військкоматі він отримав відмову через свій досвід, а саме його відсутність.

40-річний український шоумен Олександр Педан, який з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів залишається в Україні та займається волонтерством, розповів, чому не долучився до лав ЗСУ. Ведучий зізнався в інтерв'ю Славі Дьоміну, що одразу ж пішов у військкомат, коли почалась війна, але отримав відмову.

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Я стою на тимчасовому обліку у Хмельницькому. Вони мене знають. І вони мені одразу сказали: "Дивися, ти не офіцер запасу, у тебе немає жодного досвіду, військової кафедри. Ти нам тут хіба що водієм чи окопи копати". Вони мені відверто заявили: "Ти зараз багато робиш, і це важливіше. Якщо потрібно буде, є контакти, ти на місці, і ми тебе знайдемо", – поділився Педан.

instagram.com/pedanos

Він також додав, що прагнув приєднатись до артилерії, а от серед піхотинців йому було б складно.

У піхоті зараз дуже важко. У них найважча робота у світі. Хлопці та дівчата сидять в окопах, і як би вони не хотіли, стріляти в орків вони не можуть, оскільки відстань не дозволяє. По них орки пускають мінами, бомбами, ракетами, касетами, чим завгодно. Але якщо вони звідти підуть, то туди прийдуть орки. Тобто вони мають залишатися там. Це правда важко. Я екстраверт, там мені буде складно морально, а артилерія працює швидко, – пояснив ведучий.

Дивіться повне інтерв'ю Олександра Педана у "Слава +":

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