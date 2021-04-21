Олександр Біденко – Торкайся мене: слухайте нову романтичну пісню про кохання

Український співак Олександр Біденко презентував весняний трек "Торкайся мене". Насолоджуйтеся свіжою піснею артиста про довгоочікуване та взаємне кохання на Радіо MAXIMUM.

Олександр Біденко вже не вперше приємно дивує шанувальників чуттєвими прем'єрами. Саме тому у тісних колах його називають ліричним романтиком, який щоразу оспівує кохання по-своєму, передає Радіо MAXIMUM.

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"Вважаю, у кожного з нас є на світі пара – та сама, рідна і потрібна кожному. Хоча спочатку доводиться так важко її знайти, але потім ти отримуєш повноцінного себе, з внутрішнім спокоєм, гармонією і бажанням прокидатися наступного ранку", – говорить співак.

Зараз артист активно працює над створенням кліпу на цей трек і запевняє, що як тільки наступить справжня весна, одразу приступить до зйомок.

Олександр Біденко – Торкайся мене: слухайте онлайн ліричну пісню

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