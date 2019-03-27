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Олег Винник змінив імідж, але шанувальницям не сподобалося

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Олег Винник - фото 1
Олег Винник

Відомий український співак Олег Винник заінтригував несподіваною зміною образу. Фото в новому іміджі артист опублікував у своєму Instagram, однак фани зірки залишилися розчарованими.

На свіжих знімках Олег Винник постав в костюмі іспанського кабальєро з незмінно довгим волоссям. Виконавець зізнався, що на новий образ його стилісти витратили 6 годин. Саме в такому амплуа артист з'явиться у своєму майбутньому кліпі.

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У коментарях під фото шанувальниці Винника відзначили, що їхній кумир схожий на капітана Джека Горобця та на Тарзана. Однак більшість фанів не оцінили новий імідж зірки: вони розчаровані роботою стилістів та просять свого улюбленця повернутися до звичного образу.

А як вам такий імідж Олега Винника?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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