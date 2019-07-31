Олег Винник відзначає 46-річчя: як змінювався кумир українок

31 липня ватажок вовчиць та секс-символ України Олег Винник святкує 46 день народження. Пропонуємо вам згадати, як виглядав співак раніше та як змінювався його образ впродовж кар'єри.

У свої 46 цей блакитноокий блондин продовжує підкорювати жіночі серця. Здається, з роками Олег Винник стає тільки привабливішим, хоча і в юності він виглядав на всі 100%.

Це цікаво: Найприкольніші меми з Олегом Винником

Народився Олег Винник 31 липня 1973 року в селі Вербівка Черкаської області. Уже в дитинстві майбутній артист брав активну участь у художній самодіяльності.

Повне ім'я: Олег Анатолійович Винник

Зріст: 175 см

Вага: 74 кг

Голос: тенор-баритон

Олег Винник в дитинстві

Після закінчення школи він вступив до Канівського училища культури на хормейстерський відділ. Коли ж викладачі розгледіли в Олегові справжній талант, то переконали зайнятися вокалом. Тоді ж юнак став гітаристом місцевого гурту та почав виступати на сцені. Уже в 20 років Винник став солістом Черкаської філармонії.

Винник у юності

У рамках програми культурного обміну талановитий артист поїхав на стажування в Німеччині. Там отримав пропозицію Люнебурзького театру з Нижньої Саксонії і став солістом, виконуючи партії в операх і мюзиклах.

Олег Винник виступав у мюзиклах

Популярність за кордоном Винник отримав після постановки "Знедолені" за однойменним романом Віктора Гюго, яка мала колосальний успіх. За неї українця нагородили званням "Новий грандіозний голос 2003" від європейського видання "DA CAPO".

Олег Винник у молодості, Німеччина

Повернутися в Україну Винник вирішив в 2011 році. Щоб завоювати популярність на Батьківщині, співак почав будувати сольну кар'єру. Спершу його образ був доволі екстравагантним, але невдовзі він відмовився від епатажу.

Один з перших кліпів Винника:

Завдяки живим виступам йому вдалося за короткий термін підкорити мільйони українців. Невдовзі до Олега Винника прийшла справжня слава, а його успіх ЗМІ охрестили феноменом в українській музиці.

Олег Винник

Зараз пісні Винника знають усі, а квитки на його концерти розкуповують за лічені дні. Співак успішний в улюбленій справі і щасливий в особистому житті.

Олег Винник зараз

Хоча свою сім'ю він ретельно тримає в секреті, але відомо, що він виступає зі своєю дружиною Таїсією, яка співає в нього у бек-вокалі. Німецькі ЗМІ також писали про сина Олега Винника, якому зараз приблизно 15 років. За словами інсайдерів, хлопчик живе і вчиться в Німеччині.

Винник і Таїсія

Вітаємо іменинника зі святом та чекаємо від нього нових хітів!

Дивіться також: Як будуть виглядати українські зірки у старості