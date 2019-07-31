Олег Винник – повелитель вовчиць: найприкольніші меми з іменинником

31 липня Олег Винник відзначає 46 день народження. З цієї нагоди ми ввімкнули неповторну "Вовчицю" та, надихнувшись хітами кумира, зібрали найкращі меми, які з'явилися завдяки йому. Ловіть порцію музики та гумору!

Олег Винник стрімко ввірвався в український шоу-біз та став кумиром мільйонів українок. Та що там казати, пісні артиста знають не лише жінки, а й чоловіки, навіть якщо вони в цьому не зізнаються ;)

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Утім, популярною є не лише музика Винника, а й меми з ним. Ми знаємо, що співак не ображається на підколи, тому в його день народження вирішили зробити повелителю вовчиць подарунок і зібрати всі жарти з ним. Ловіть порцію гумору!

Меми про обожнювання

Не секрет, що основною аудиторію Винника є жінки за 40. І вони готові заради свого кумира на все!

Жарти про пісні

Хіти Винника знають усі, а "Вовчиця", вона ж "шашлиця" та "гірчиця", уже давно стала народною.

Приколи про політику

На парламентських виборах Олег Винник несподівано підтримав Аграрну партію на чолі з Михайлом Поплавським. Сам артист, на щастя, не балотувався, бо ця політсила і так не пройшла у Раду.

На всі випадки життя

Винника обожнюють або ненавидять – але ніхто не ставиться до нього байдуже. Попри всі меми і приколи, Олег Винник справді став феноменом в українській музиці. Тож дякуємо імениннику, що тішить нас музикою, та чекаємо від нього нових хітів!

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