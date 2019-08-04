Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Музика Тести Рецепти

Олег Винник показав, як відсвяткував своє 46-річчя

  • 13
Олег Винник - фото 1
Олег Винник / instagram

31 липня популярний український співак Олег Винник відзначив свій 46-й день народження. Артист відправився у відпустку до Греції, на острів Корфу.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Олег Винник поділився з шанувальниками яскравими знімками з відпочинку та святкування свого дня народження. Артисту виповнилося 46 років. На ефектному кадрі співак позував на тлі моря, тримаючи в руках бокал ігристого.

І ще: Олег Винник – повелитель вовчиць: найприкольніші меми з іменинником

"Я багато чув цікавого про Грецію, але до сих пір жодного разу там не був. І після кількох концертних турів відчув, що відпустка мені просто необхідна. Інакше до Нового року не дотягну. У свій день народження просто лежав і дивився на море. Мовчки", – повідомив артист.

Читайте також: Олег Винник відзначає 46-річчя: як змінювався кумир українок

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Убивця Apple AirPods: огляд навушників Redmi AirDots від Xiaomi
  • 30 липня, 19:32
  • 723
ТЕСТ: На який серіал схоже твоє життя?
  • 29 липня, 15:00
  • 1413
Шацькі озера на Волині: ідеальний маршрут для літнього відпочинку
  • 30 липня, 16:30
  • 248
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз