Олег Винник показав, як відсвяткував своє 46-річчя

31 липня популярний український співак Олег Винник відзначив свій 46-й день народження. Артист відправився у відпустку до Греції, на острів Корфу.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Олег Винник поділився з шанувальниками яскравими знімками з відпочинку та святкування свого дня народження. Артисту виповнилося 46 років. На ефектному кадрі співак позував на тлі моря, тримаючи в руках бокал ігристого.

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"Я багато чув цікавого про Грецію, але до сих пір жодного разу там не був. І після кількох концертних турів відчув, що відпустка мені просто необхідна. Інакше до Нового року не дотягну. У свій день народження просто лежав і дивився на море. Мовчки", – повідомив артист.

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