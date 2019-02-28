Alyosha – Горда: дивіться ефектний кліп на новий український хіт

Співачка Alyosha (Олена Тополя, дружина лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі) випустила вражаючий кліп на нову пісню "Горда". Відео показує історію двох закоханих, які намагаються зберегти любов, але їм на заваді стає гордість.

Автором слів і музики пісні "Горда" виступила сама Alyosha. Вона також стала головною героїнею кліпу, з'явившись в незвичному образі. Тепер співачка більше не блондинка і, треба відзначити, новий імідж їй дуже личить. На додачу, у ролику Alyosha продемонструвала ідеальний прес та вразила красивою фігурою. Дивіться самі!

Alyosha – Горда – дивитися онлайн новий кліп:

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"Ми любимо виправдовувати себе за все, гордо мовчати, думати, що ти не міг вчинити інакше. Але часто це зовсім не так ... адже міг! Нічого випадкового в світі не буває. Все залежить від всього. Наші зроблені вчинки – наша майбутня доля. Ми губимось в своїх бажаннях, сумніваємось в почуттях та згодом приймаємо один одного такими, які були, є і будемо. Бо розуміємо, що жити один без одного не можемо. Втримайте своє кохання вчасно!" – прокоментувала прем'єру Alyosha.

Текст і слова пісні ГОРДА

А моє серце розквітало так

Наче проліски ті весною

Танули всі хмари, розтанули

І з розуму звели.

А на подушку сльози зливами

Все від того, що неприступна

Ти була і ти страждаєш тепер

Та ж не так усе.

Приспів:

Горда ти моя любов

Що тобі ще, окрім його обійм

Ти ж йому сама дозволила

Горда ти моя любов

Ти все пробач і заспокой мене

Бо в його руках ти знову жива.

Моя душа летіла в небеса

Та чому знову так самотньо

На душі, для кого всі ці вірші,

Якщо ти мовчиш.

Все, що завгодно, за його любов

Все віддам, не шкода весь світ

А за вікном летять зими пластівці

Мрії всі мої.

Приспів (3)

Прем'єра нової пісні Alyosha

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