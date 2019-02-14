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Олег Винник – Роксолана: слухайте нову українську пісню (текст)
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Улюбленець українок Олег Винник у День святого Валентина зробив сюрприз і потішив прем'єрою. 14 лютого артист представив першу і раніше невідому версію треку "Роксолана". Слухайте і насолоджуйся!
Як розповів Олег Винник, пісня "Роксолана" з'явилася в 2005 році, але співак довго експериментував над її аранжуванням. На своїх концертах повелитель вовчиць вже виконував її ремікс, але оригінальний варіант композиції опублікований у мережі вперше.
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"Усьому свій час. Я представляю композицію "Роксолана" такою, якою вона народилася. Ідея, яка виникла більше ніж 10 років тому, тільки тепер отримала реалізацію. Зізнатися, не люблю переробляти свої пісні. Але, мабуть, так було визначено, щоб саме зараз я сповна відчув весь біль цієї композиції і показав її людям такою, якою вона планувалася спочатку. Для мене це важливо. У пісні дуже глибокий зміст", – поділився Олег Винник. Оцініть і ви!
Слухати онлайн пісню Олег Винник – Роксолана:
Відома, що на драматичний трек вже знято кліп, який Винник презентує найближчим часом. Відео матиме соціальний характер та розповість історії дівчат-Роксолан про їхнє життя за кордоном. Крім того, "Роксолана" стане заголовною в стадіонному турі виконавця, який стартує в травні 2019.
Текст і слова пісні "Роксолана"
Сумнiї очi cмiхом не сховати
По них тебе так легко упiзнати.
Хто б не була ти – Настя чи Оксана,
Тобi одне iм'я – Роксолана!
Ти – Роксолана!
Життя твоє пройде, як на екранi
У Лондонi, Парижi чи Міланi.
Чутлива, нiжна i така жадана,
Тобi одне iм'я – Роксолана!
Ти – Роксолана!
Мадам, сеньйора, ледi або фрау,
Та край чужий не гоїть в серцi рану.
I вигляда тебе старенька мама,
Чарiвна українка – Роксолана!
Ти – Роксолана!
Роксолана! Ти – Роксолана!
Ти – Роксолана! Ти – Роксолана…
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