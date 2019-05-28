Олег Винник – Наталя-Наталі: новий запальний трек

Улюбленець жінок – Олег Винник – презентував нову пісню, яку присвятив усім чарівним Наталям. Слухайте пісню онлайн та дізнавайтесь текст на Радіо МАКСИМУМ!

Останні півроку для Олега Винника стали напрочуд плідними у творчості. З'явився ще один новий трек! До речі, слова та музику для нової пісні виконавець написав сам. Насолоджуйтесь новим хітом на Радіо МАКСИМУМ!

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Віртуальний світ давно замінив реальний. Соцмережі стали невіддільною частиною нашої дійсності. Люди впадають у крайнощі, перетворюючи своє життя в нескінченну погоню за лайками. У новій пісні Олег Винник торкнувся актуальної теми й порадив хороші "ліки" проти інтернет-залежності. – зазначено в описі до нової пісні.

Дивитись онлайн кліп Олег Винник — Наталя-Наталі:

Текст пісні Олег Винник – Наталя-Наталі:

Ти не вірила у Любов

Інтернетом блукаючи знов.

Блог вела про здорове життя,

Та забула про почуття...

Ой не спиш по ночах!

Бачу я по очах!

Ах-ах-ах!

Ната, Наталя, Наталі,

Давай махнемо на Балі!

Красунь багато на землі,

А ти – найкраща, Наталі!

Ната, Наталя, Наталі,

Давай махнемо на Балі!

Красунь багато на землі,

А я кохаю Наталі!

Ти купалась, як у морях,

В лайках і у коментарях.

Та Любов, як цілющий бальзам, -

Ліки від Фейсбук-Інстаграм.

Ой не спиш по ночах!

Бачу я по очах!

Ах-ах-ах!

Ната, Наталя, Наталі,

Давай махнемо на Балі!

Красунь багато на землі,

А ти – найкраща, Наталі!

Ната, Наталя, Наталі,

Давай махнемо на Балі!

Красунь багато на землі,

А я кохаю Наталі!

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