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Олег Винник - найкращий український співак 2018 за версією M1 MUSIC AWARDS

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Співак року за версією M1 MUSIC AWARDS - фото 1
Співак року за версією M1 MUSIC AWARDS

1 грудня відбулася четверта щорічна церемонія нагородження премії M1 Music Awards 4 seasons 2018. Дізнайтеся, хто став співаком року!

1 грудня у Палаці спорту відбулася четверта церемонія нагородження премії M1 Music Awards. 4 Seasons. Дізнайтеся, хто переміг у номінації "Співак року".

І ще: M1 MUSIC AWARDS 2018 - оголошені переможці української премії

За перемогу цього року боролися голосистий ALEKSEEV, харизматичний MONATIK та володар усіх жіночих сердець – Олег Винник.

Співаком року за версією M1 MUSIC AWARDS став Олег Винник.

Олег Винник – співак року - фото 292662
Олег Винник – співак року

Дивіться найкращі кліпи Олега Винника:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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