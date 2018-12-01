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Олег Винник - найкращий український співак 2018 за версією M1 MUSIC AWARDS
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1 грудня відбулася четверта щорічна церемонія нагородження премії M1 Music Awards 4 seasons 2018. Дізнайтеся, хто став співаком року!
1 грудня у Палаці спорту відбулася четверта церемонія нагородження премії M1 Music Awards. 4 Seasons. Дізнайтеся, хто переміг у номінації "Співак року".
І ще: M1 MUSIC AWARDS 2018 - оголошені переможці української премії
За перемогу цього року боролися голосистий ALEKSEEV, харизматичний MONATIK та володар усіх жіночих сердець – Олег Винник.
Співаком року за версією M1 MUSIC AWARDS став Олег Винник.
Олег Винник – співак року
Дивіться найкращі кліпи Олега Винника:
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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