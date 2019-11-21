Олег Винник – Безумная Любовь: слухайте новий запальний хіт артиста

Улюбленець публіки Олег Винник випустив нову пісню "Безумная Любовь", яка стане титульною в турі співака 2020 року. Слухайте запальний хіт та вчіть слова новинки!

Олег Винник продовжує тішити шанувальників піснями, які вже зачекались свого виходу в архівах хітмейкера. Цього разу артист вирішив познайомити слухачів із одним зі своїх ранніх треків під назвою "Безумная Любовь".

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У новій композиції можна почути відгомін естетики 80-х: впевнений танцювальний ритм і романтичний надрив. Саме цей хіт стане заголовним в турі 2020 року, який почнеться на День закоханих. "Сьогодні любов стала божевільною: холодною, жорстокою, цинічною, швидкоплинною. Озираючись навколо, що ми маємо? Лише пристрасть, агресію, пошук власної вигоди", – коментує прем'єру Олег Винник.

Слухати онлайн пісню Винника – Безумная Любовь:

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