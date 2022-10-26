Дударик і друзі 24ОМБР завершили збір коштів на безпілотник, на черзі – зимове спорядження

Відбувся перший концерт "Дударик та Друзі", який пройшов у межах мистецького марафону зі збору коштів на безпілотник для 24 ОМБР. Під час концерту вдалося дозбирати 150 тис. грн, що на 50 тисяч більше, ніж потребувалось, щоб закрити збір на безпілотник, повідомили у капелі.

Збірка з другого концерту піде на зимовий комплект для захисників. Другий концерт "Дударик" та друзі" відбудеться 22 листопада у театрі Марії Заньковецької.

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Нагадаємо, що спільно з добрими друзями "Дударик" оголосив мистецький марафон на підтримку ЗСУ. Збирали 2 мільйони гривень на безпілотник для 24 ОМБР.

Це була зустріч львів'ян, які невербально домовились прийти та закрити збірку для 24 ОМБР. Наш концерт слугував доброю нагодою для цього діла. Такої солідарної спільноти ще пошукати! Невдовзі хлопці випустять це птаство нам на перемогу, а кацапству на лихо", – розповів керівник Дудрика, заслужений діяч мистецтв України, диригент Дмитро Кацал.

На сцені Соломія Чубай, Олег Онещак, Наталя Рибка-Пархоменко, Микола Береза, Олександра Люта, Юрій Йосифович, Уляна Горбачевська, Віталій Боднар, Марія Онещак. Рок-оркестра, музики оркестру, Дударик-Forever.

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