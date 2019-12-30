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Олег Скрипка і Христина Соловій анонсували дуетну пісню

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Олег Скрипка і Христина Соловій - фото 1
Олег Скрипка і Христина Соловій

24 січня відбудеться одна з найцікавіших прем'єр в новому році: двоє талановитих українських артистів - Олег Скрипка і Христина Соловей представляють спільний відеокліп на пісню «Зима»,

Ця композиція згодом увійде в сольний альбом Олега Скрипки.

І ще: Христина Соловій – Любий друг: вийшов новий кліп в стилі серіалу Твін Пікс

В цей день шанувальники побачать і почують зоряний тандем в особливому місці, Київському планетарії, де на них чекатиме неймовірне шоу на самому куполі країни.

"Ми вирішили продовжити зимові святкування і подарувати нашим друзям і прихильникам ще один чарівний вечір. До цього дня ми готуємо спеціальну програму: вас чекає яскраве шоу, святкова атмосфера та приємні сюрпризи", – зазначив Олег Скрипка.

Кадри з кліпу - фото 377237

Кадри з кліпу - фото 377238

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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