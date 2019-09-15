Олег Сенцов опублікував в мережі єдине фото, зроблене у в'язниці

Український режисер, який був звільнений в рамках обміну полоненими між Україною і Росією, Олег Сенцов показав в мережі єдине фото, яке було зроблене у в'язниці.

Олег Сенцов розповів, що переслав це фото рідним напередодні нового 2016 року. Кадр з'явився на офіційній сторінці Олега в Facebook.

До слова: Цю сторінку я веду особисто: Олег Сенцов показав свій єдиний акаунт у соцмережах

"Постскриптум про банку. Ув'язненим не дозволяються, ні телефони, ні інтернет. Хоча є такі в'язниці, де подібні заборонені предмети присутні. Але я в подібних місцях бував вкрай рідко, лише проїздом по етапу. В основному я сидів в максимально ізольованих, сумних закладах, де про подібні речі ніхто не думав. Вибравши можливість зв'язку, я коротко зв'язувався з рідними, щоб дати знати, що я живий і куди мене везуть. Ця фотографія єдина, зроблена у в'язниці. Пощастило її зробити і переслати своїм", – написав Сенцов під фото.

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