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Оладки зі шпинатом – простий рецепт за 15 хвилин

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Оладки зі шпинатом – простий рецепт за 15 хвилин - фото 1

Приготуйте вдома смачну та універсальну страву – оладки зі шпинатом! Цей варіант підійде і на сніданок, і на перекус, і на вечерю. Читайте далі та дізнайтеся, як їх приготувати!

Платформа "Бережи себе" опублікувала смачний рецепт шпинатних оладок.

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Оладки – страва, яка у багатьох викликає спогади з дитинства. Взагалі це чудовий перекус у будь-яку пору року. А надто, якщо вони містять корисні інгредієнти, як-от шпинат. Пропонуємо рецепт простого й корисного перекусу взимку", – йдеться в коментарі до рецепта.

Інгредієнти:

  • 150 г свіжого або замороженого шпинату
  • 200 мл кефіру
  • дрібка цукру та солі
  • 15 г соди
  • 200 г борошна
  • 2 яйця
  • олія для смаження
  • приправи та зелень до смаку

Оладки зі шпинатом – простий рецепт за 15 хвилин - фото 518738

Рецепт:

  1. Подрібніть свіже або заморожене листя шпинату, змішайте із кефіром, цукром, сіллю та спеціями в блендері. Має вийти однорідна маса.
  2. Окремо збийте два яйця до появи пінки та змішайте їх зі шпинатом.
  3. Просійте борошно та додайте у суміш. Тісто має вийти за консистенцією трохи густішим за сметану.
  4. Залишіть тісто "відпочити" на пів години.
  5. На підігріту пательню додайте олію і зменште вогонь.
  6. За допомогою ложки сформуйте оладки та смажте на середньому вогні до 5 хвилин з обох боків до золотистого кольору.
  7. Смакувати шпинатні оладки можна з томатами чері та сметанним соусом.

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