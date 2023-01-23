Оладки зі шпинатом – простий рецепт за 15 хвилин

Приготуйте вдома смачну та універсальну страву – оладки зі шпинатом! Цей варіант підійде і на сніданок, і на перекус, і на вечерю. Читайте далі та дізнайтеся, як їх приготувати!

Платформа "Бережи себе" опублікувала смачний рецепт шпинатних оладок.

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Оладки – страва, яка у багатьох викликає спогади з дитинства. Взагалі це чудовий перекус у будь-яку пору року. А надто, якщо вони містять корисні інгредієнти, як-от шпинат. Пропонуємо рецепт простого й корисного перекусу взимку", – йдеться в коментарі до рецепта.

Інгредієнти:

150 г свіжого або замороженого шпинату

200 мл кефіру

дрібка цукру та солі

15 г соди

200 г борошна

2 яйця

олія для смаження

приправи та зелень до смаку

Рецепт:

Подрібніть свіже або заморожене листя шпинату, змішайте із кефіром, цукром, сіллю та спеціями в блендері. Має вийти однорідна маса. Окремо збийте два яйця до появи пінки та змішайте їх зі шпинатом. Просійте борошно та додайте у суміш. Тісто має вийти за консистенцією трохи густішим за сметану. Залишіть тісто "відпочити" на пів години. На підігріту пательню додайте олію і зменште вогонь. За допомогою ложки сформуйте оладки та смажте на середньому вогні до 5 хвилин з обох боків до золотистого кольору. Смакувати шпинатні оладки можна з томатами чері та сметанним соусом.

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