Окуляри Гаррі Поттера і капелюх Індіани Джонса виставили на аукціон

Компанія Prop Store, яка спеціалізується на продажу сувенірів, анонсувала відкриття незвичайного аукціону в Лос-Анджелесі. З молотка пустять знамениті окуляри Гаррі Поттера і капелюх Індіани Джонса.

Як пише Reuters з посиланням на слова організаторів, така подія буде першою в історії. Аукціон пройде з 29 червня по 1 липня, на якому колекціонерам буде представлено 1200 предметів з популярних фільмів.

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Це перший випадок, коли архів Warner Brothers виставив на продаж паличку і окуляри, які носив Деніел Редкліфф під час зйомок у фільмі "Гаррі Поттер і Дари смерті". Цікаво, що 100% виторгу від продажу цих предметів підуть на благодійність, – відзначили в Prop Store.

Експерти оцінили вартість лотів від 30 до 50 тисяч доларів. А замшевий капелюх, який одягав Харрісон Форд у фільмі "Індіана Джонс і Храм Долі" оцінений від 250 до 350 тисяч доларів.

Крім цього, колекціонери зможуть придбати речі з фільмів "Термінатор-2: Судний день", "Бетмен" і "Ельф".

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